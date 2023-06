Am Montag und Dienstag kommender Woche, 3. und 4. Juli, wird der Baugrund in der Fröbelstraße erkundet. Nach Angaben der städtischen Tiefbauabteilung ist das notwendig, um ein geologisches Gutachten erstellen zu können. Dieses Gutachten wiederum werde gebraucht, um die für Anfang nächsten Jahres geplante Sanierung der Fröbelstraße – inklusive Ver- und Entsorgungsleitungen – weiter planen und die Arbeiten ausschreiben zu können. Wegen der Baugrunderkundung gilt an den beiden Tagen in der gesamten Straße von 7 bis 18 Uhr ein Halteverbot.