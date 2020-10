In Lachen sind wegen der Sperrung des Kreisels an der B39 ab kommenden Freitag bis zum 18. Dezember die Haltestellen Schloss, Pfälzer Hof, Linde und Flugplatz der Linie 510 gesperrt. Das teilt die Palatina Bus GmbH mit. Der Bus zur Schülerbeförderung fährt um 7.10 Uhr an die Ersatzhaltestelle in der Goethestraße sowie an die Haltepunkte Linde und Flugplatz. Fahrgäste nach Neustadt können mit der Linie 507 oder 509 fahren. Ersatzhaltestelle für Linie 510 ist die Wäscherei. Weitere Infos unter Telefon 06323/93645-66.