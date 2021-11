Ab Montag, 15. November, 6 Uhr, sind zwei Haltestellen der Linien 500 und 501 gesperrt: die Haltestelle Süd in Diedesfeld und die Haltestelle Nord in Maikammer. Die Ersatzhaltestelle in Maikammer ist in der Bahnhofstraße. Die Busse fahren alle von der Bahnhofstraße in Maikammer über die Kreuzstraße in Diedesfeld beziehungsweise umgekehrt. Das teilt die Palatina Bus GmbH, Edenkoben, mit.