Wegen Bauarbeiten sind in Maikammer ab Donnerstag, 6. August, bis Freitag 14. August, bei der Linie 501, 503 die Haltestellen „Einkaufsmarkt und Schwimmbad“ in Richtung Landau gesperrt. Ersatzhaltestelle ist an der Kirche. Bei der Linie 500 ist im gleichen Zeitraum die Haltestelle „Frantzplatz“ gesperrt, die Ersatzhaltestelle ist in der Weinstraße Nord. Das teilt die Palatina Bus GmbH mit.