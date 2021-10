Mit einem Videoclip will das Neustadter Kinderschutz-Netzwerk Kinder und Jugendliche von suchtkranken oder psychisch kranken Eltern dazu ermutigen, Hilfe anzunehmen. Unterstützt wurde die Aktion von Davit Nikalayan, ehemaliger Finalist von The Voice Kids.

Für Kinder und Jugendliche von Eltern mit psychischen Problemen oder einer Suchterkrankung ist es oft schwer, darüber zu sprechen und Hilfe anzunehmen. Das Netzwerk Kinderschutz der Neustadter Stadtverwaltung hat bereits 2018 einen „Runden Tisch“ mit Mitgliedern der Jugendhilfe und dem Gesundheitswesen gegründet, um die Beratung für Betroffene zu fördern.

Nicole Zeitler, Netzwerkkoordinatorin Kinderschutz, freut sich über den Videoclip, der darüber hinaus entstanden ist. Mit dabei war der Neustadter Davit Nikalayan, ehemaliger Finalist von The Voice Kids. Produziert wurde der Clip vom Stadtmarketing und Neustadter Produktionsfirmen, gefördert vom Land und am Welttag der seelischen Gesundheit am Sonntag veröffentlicht. Er kann unter www.neustadt.eu/halt-dich-fest abgerufen werden.