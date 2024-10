Das Team Offene Jugendarbeit (TOJ) des Neustadter Jugendamtes bietet am Freitag, 25. Oktober, wieder einen Nachmittag mit einem abwechslungsreichen Programm für Geister, Vampire und Gespenster von acht bis zwölf Jahren an. Treffpunkt zwischen 15 und 18 Uhr ist die SoKu in der Winzinger Straße 10.

Wie das Jugendamt mitteilte, stehen für die Kinder jede Menge Kürbisse bereit, die darauf warten, ein eigenes Gesicht zu bekommen. Beim „ekligen Geschmacksspiel“ haben die jungen Besucher die Möglichkeit, ihre Sinne zu testen und zu erraten, was vor ihnen auf dem Teller liegt. In den „gruseligen Fühlkisten“ können sie allerlei Scheußliches ertasten. Natürlich fehlen auch Spiele nicht.

Wie es weiter heißt, können alle kostümierten Kinder an einer Prämierung teilnehmen und einen Gutschein gewinnen. Wer möchte, kann sich auch vor Ort noch schminken lassen.

Auf einer schaurigen Tanzfläche sind „monstermäßige Beats“ angekündigt. Getränke und Snacks gibt es zu taschengeldfreundlichen Preisen. Der Eintritt zur Halloweenparty kostet drei Euro.

Weitere Informationen gibt es beim Jugendamt unter Telefon 06321 8551659, beim Jugendtreff West unter Telefon 06321 484665, im Jugendcafé unter Telefon 06321 189170 und im Internet unter www.nw4you.de.