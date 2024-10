An Halloween am Donnerstag, 31. Oktober, werden große und kleine Kinder durchs Afrikaviertel ziehen, um an Haustüren zu klingeln und Süßigkeiten einzusammeln. Damit die Grusel-Fans wissen, wo sie klingeln dürfen, ruft die „Initiative Junge Familie“, unterstützt vom Afrikaviertel-Verein, zu einer Aktion auf: Wer sich auf Besuch freut und ein paar Süßigkeiten bereithält, soll ein Licht an sein Tor stellen.