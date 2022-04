Noch bis Montag, 25. April, läuft der Hallenbad-Betrieb im Moby Dick im Neustadter Schöntal. Danach wird die Traglufthalle wieder abgebaut und das Stadionbad für die Sommersaison gerüstet. Wie Holger Mück, technischer Geschäftsführer der Stadtwerke, auf Nachfrage informierte, soll am Samstag, 14. Mai, gestartet werden. Die Freibäder in Hambach, Mußbach und Duttweiler zögen voraussichtlich zwölf Tage später nach. Mück zufolge ist bislang ein ganz normaler Badebetrieb geplant. So werde es zum Beispiel keine Datenerfassung mehr geben. Im Stadionbad werde nur in einem Bereich Maskenpflicht gelten: zwischen Kasse und Umkleiden.