Das Stadionbad im Schöntal wird auch im Herbst/Winter 2020/2021 zum Hallenbad umfunktioniert. Das hat der Aufsichtsrat der Stadtwerke am Mittwochabend beschlossen. Die Freibadsaison endet am Freitag, 2. Oktober, die Hallenbadsaison soll am 24. Oktober, starten. In den drei Wochen dazwischen wird die Traglufthalle aufgebaut und es werden Reparaturen vorgenommen. Das notwendige Corona-Hygienekonzept wurde laut Stadtwerken von Gesundheitsamt und Ordnungsamt genehmigt. Geplant ist, dass 200 Besucher gleichzeitig im Bad sein dürfen. Außerdem sollen – im Gegensatz zur Freibadsaison – Dauerkarten verkauft werden. Für diese gibt es aber keine Kostenerstattung für den Fall, dass wegen Corona geschlossen werden muss.