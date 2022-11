Kinder sollen schwimmen lernen. Doch oft fehlt es Schulen und Kommunen an Kursen und an Becken. Die Josef-Wund- Stiftung schickt deshalb einen Lkw mit eingebautem Mini-Hallenbad los. Erste Station ist bis Jahresende das Karlsruher Höhendorf.

„Pitsch, plitsch, platsch! Das macht viel Spaß“, singen die Erstklässler der Heinz-Barth-Grundschule und rudern dazu eifrig mit den Armen in die Luft, um den Versammelten zu zeigen, dass sie schon wissen, wie das mit dem Brustschwimmen funktioniert. Kürzlich – im grauen Nebel am nördlichen Schwarzwaldrand – war Pressetermin der Josef-Wund-Stiftung, die auf die ersten erfolgreichen Wochen ihres Projekts „Schwimmmobil“ zurückschaut – und zwar mindestens genauso stolz wie die Kinder, die fortan keine Scheu mehr vor dem Wasser haben.

Die Stiftung hatte eine geniale Idee: Ein ausgedienter Truck wird umgebaut und mit einem Pool ausgestattet, so dass man darin Schwimmunterricht geben kann. „Gute Ideen gibt es oft“, staunt im Rückblick Stiftungsgeschäftsführer Christoph Palm über das eigene Vorhaben: „Glücklicherweise kamen zur Idee noch ein ausgereifter Plan, Geld, Mut und die Verwirklichung hinzu.“

Mit Umkleiden und Duschen

Etwa eine Viertel Million Euro hat der Bau des Prototyps „Wundine on Wheels“ gekostet. Der von der „Industrie Metall Bearbeitung und Transporte Jürgen Laub“ konstruierte 14 Meter lange Drei-Achsen-Auflieger ist tatsächlich ein vollwertiges Hallenbad im Miniformat. Er hat ein 6 mal 2,10 Meter großes Becken, Umkleiden, Sanitär, Duschen, Wärmepumpe, Filteranlage für die Wasseraufbereitung. Alles funktioniert nach gängigen Hygienestandards. Das Ganze ist so gut isoliert, dass der Betrieb bei bis zu minus 10 Grad Celsius gewährleistet ist. Der Truck soll durch die Lande ziehen und dort Station machen, wo Kinder Schwimmunterricht bekommen sollen, wo es aber nicht ohne weiteres möglich ist.

Erster Standort des Schwimmmobils ist seit Schuljahresbeginn die Grundschule in Grünwettersbach. So ein Schwimmkurs für die Kleinsten dort ist nämlich keine Selbstverständlichkeit. Zum einen sind bei DLRG und Schwimmvereinen die Wartelisten lang. Zum anderen muss so ein Schwimmkurs auch in den Familienkalender passen. Denn so schön es sich in den Karlsruher Stadtteilen dort oben wohnen und leben lässt – für ein Hallenbad (das in Grünwettersbach 2008 geschlossen worden ist) müssen die Familien ein paar Kilometer auf sich nehmen, was auch bedeutet, dass man damit sehr viel Zeit einzuplanen hat. Da kommt „Wundine on Wheels“ goldrichtig.

140 Kinder in 26 Kursen

Noch bis nächsten Monat parkt der Truck hinterm Schulhof auf der Wiese beim Sportplatz. „Die Kurse im Schwimmmobil sind gut angelaufen“, sagte Grundschulrektor Klaus Albrecht vor applaudierenden und glücklichen Eltern: „Insgesamt werden in 26 Kursen 140 Kinder aus sechs Schulen und vier Kindertageseinrichtungen unterrichtet.“ Die Schwimmstunden für die Fünf- bis Achtjährigen geben ausgebildete Schwimmlehrkräfte der Schulen und der Deutschen Kindersport-Akademie.

Wobei: So richtig schwimmen, wie etwa das Kraulen lernen, das geht in dem Truck nicht. Auch die Prüfung zum Seepferdchen, bei welcher eine 25-Meter-Strecke bewältigt werden muss, kann im Schwimmmobil nicht abgenommen werden. Stattdessen bietet der Truck die pädagogisch so entscheidenden ersten Wasserkontakte, wo es insbesondere um Vertrauen geht, das die jungen Menschen dabei aufzubringen haben. Vertrauen in den Auftrieb im Wasser, Vertrauen in den Erwachsenen, der das Schwimmen vormacht. Und Vertrauen in sich selbst. Für all das braucht es nicht zuletzt auch eine gewisse Ruhe, die den großen Bädern mitunter abgeht. Da kann das kleine Schwimmmobil, das ein bisschen mehr Geborgenheit bietet, durchaus von Vorteil sein.

Anfragen auch aus Hamburg

In der Josef-Wund-Stiftung häufen sich unterdessen die Anfragen. Vom Bodensee bis Hamburg gehen Wünsche von Schulträgern und Schulen ein, dass das Schwimmmobil auch bei ihnen Halt machen solle. „Bei einer Verweildauer von sechs Wochen, mit der wir derzeit planen, wären wir bis Ende 2025 ausgebucht“, so Palm. Der Bau beziehungsweise Umbau und Upcycling weiterer Trucks ist ebenso geplant wie eine Lizenzierung. Das Wissen soll weitergereicht werden, damit noch mehr Kinder in Deutschland schwimmen lernen. Das nämlich ist einer der Stiftungszwecke

Information

Wundine on Wheels nennt die Josef-Wund-Stiftung ihr Lkw-Schwimmbad. Die 2015 ins Leben gerufene Stiftung fördert unter anderem lokale und überregionale Bildungsprojekte. Josef Wund war deutscher Architekt und Unternehmer. Er verstarb 2017 bei einem Flugzeugabsturz. Der Stiftung gehören drei Thermen (in Titisee, Sinsheim und Euskirchen), weshalb sie der Bildung rund ums Thema Wasser besonders verbunden ist.

Die Stiftung im Internet: www.jw-stiftung.de