Seit eineinhalb Wochen sind nach Angaben der Stadt über 780 Radfahrerinnen und Radfahrer fleißig dabei, ihre gefahrenen Strecken per Stadtradeln-App zu registrieren. Bisher wurden beim Stadtradeln in Neustadt 65.000 Kilometer zurückgelegt. Laut Stadt ergibt sich zum 18. September folgende Bilanz der 102 Teams: Auf Platz eins liegt das Käthe-Kollwitz Gymnasium mit 8023 Kilometern, auf Rang zwei folgt das Leibniz-Gymnasium mit 6626 Kilometern. Dritter ist das Team VCD-TVMußbach (3218 Kilometer). Wie die Stadt informiert, stellen drei Schulen die größten Teams: Das Käthe kommt auf 116 Radelnde, das Leibniz auf 106 und die Georg-von-Neumayer-Realschule plus auf 38. Die Stadt hofft weiterhin, dass bis zum Ende des Stadtradelns am 27. September die 200.000 Kilometer-Marke geknackt werden kann. Die große Siegerehrung ist am Freitag, 11. Oktober, ab 14 Uhr auf der Bühne des Deutschen Weinlesefests bei den Haiselschern. Wer mag, kann noch beim Stadtradeln mitmachen und sich einem Team anschließen. Weitere Infos unter www.neustadt.eu/stadtradeln.