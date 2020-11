Das Programm des Sportbundes Pfalz für das erste Halbjahr 2021 ist erschienen. In dem 24 Seiten starken Heft sind Aus- und Fortbildungen des pfälzischen Dachverbands sowie Tipps für die Vereinsarbeit aufgeführt.

Das Programm ist den Vereinen bereits zugegangen, es kann aber auch kostenlos beim Sportbund in Kaiserslautern angefordert werden und steht darüber hinaus online als Download und als Webpaper unter www.sportbund-pfalz.de zur Verfügung.

„Das Jahr 2020 hat unser Leben verändert. Die Corona-Pandemie hat uns in vielerlei Hinsicht herausgefordert, im Privaten, im Beruflichen und in gesellschaftlichen Bereichen“, betont das achtköpfige Präsidium des Sportbundes im Vorwort. Doch habe der Sport auf allen Ebenen reagiert und die Herausforderungen angenommen. Online-Aus- und Fortbildungen, webbasiertes Training, Soforthilfe-Programme für in Existenznot geratene Sportvereine, Hygienekonzepte, Online-Beratung bei Rechtsfragen im Vereinsmanagement – das Sport- und Vereinsleben sowie das Sportangebot im Allgemeinen hätten sich geändert.

Kontakt