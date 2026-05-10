Der SC Neustadt kommt im ersten Halbfinale in Würzburg im Becken ganz schön ins Schwitzen. Warum am Ende alles doch gut endet.

Mit 13:11 (6:2, 2:5, 2:3, 3:1) gewinnt der SC Neustadt am Samstag das erste Halbfinalspiel der Abstiegsrunde/Platzierungsrunde der 2. Wasserball-Bundesliga in Würzburg. Was zunächst nach neun Spielminuten bei einem Vorsprung von fünf Toren wie eine sichere Sache für den SCN aussah, entpuppte sich danach zu einer Partie, die zu kippen drohte.

Für die Zuschauer zu Hause am Live-Stream folgte im zweiten Viertel ein kleiner Horror-Trip. Vom Bildschirm aus kann man noch weniger die Feinheiten unter Wasser und Abschlüsse vorm Tor erkennen, wie direkt im Hallenbad. Und obwohl in Würzburg nicht viele Fans der Heimmannschaft zu erkennen waren, hatte das Würzburger Publikum tatsächlich Freude an der Partie bekommen. Die Gastgeber erzielten drei Treffer in Folge, pirschten sich zum 8:7 heran. Tim Schwarzkopf erzielte danach ein Tor für den SCN zum 9:7.

Zu überhastet abgeschlossen

Auch am Bildschirm war es zu erkennen, dass viele Abschlüsse der SCN-Stürmer überhastet, unkonzentriert und ungenau auf das Gehäuse des Würzburger Keepers Erik Wierlemann kamen. „Wir haben den Torhüter warmgeschossen, weil wir nicht platziert genug abschlossen. Er zeigte gute Reflexe“, urteilte SCN-Kapitän Matthias Held über den 17-jährigen Würzburger Tormann. Auch das dritte Viertel brachte keine Entlastung für den SCN, mit 10:10 ging es in die letzten acht Minuten. Symptomatisch für das pomadige Angriffsverhalten des SCN war ein verschossener Fünfmeter in den letzten Sekunden des dritten Viertels. Spielführer Held: „Wir waren zu Beginn sehr konzentriert, dann kassierten wir Kontertore. Wir kamen gar nicht dazu, uns in der Abwehr zu formieren.“ Dennoch klang Held am Schluss versöhnlich. Dafür, dass man mit so wenigen Trainingseinheiten wegen des geschlossenen Stadionbades angereist sei, sei das Ergebnis jetzt noch ganz in Ordnung.

Betreuer Lars Ananias stimmte der Analyse zu: „Wir hatten eine schwierige Vorbereitung, einige Spieler fehlten unter der Woche erkrankt. Wir waren heute nicht gefährlich genug. Würzburg hat im zweiten Viertel seine Abwehr umgestellt, es ging recht ruppig zu. Hätte man mir aber vor der Partie gesagt, dass wir mit zwei Toren gewinnen, wäre ich damit einverstanden gewesen. Zwischenzeitlich, mit der deutlichen 7:2 Führung, hätte aber schon ein besserer Vorsprung heraus kommen können.“

Prognose bestätigt

SCN-Cheftrainer Milos Sekulic sah seine Prognose bestätigt: „Es war wie erwartet eine schwierige Begegnung. Wir hatten keine optimale Vorbereitung, einige Ausfälle unter der Woche, dann haben die Kräfte gefehlt. Wir haben zu viele Konter zugelassen, aber die Einstellung hat am Ende wieder gestimmt.“

Das Rückspiel geht am Samstag um 20 Uhr im Stadionbad, dann unter freiem Himmel, über die Bühne. Der Sieger aus diesem Halbfinale spielt um Platz fünf, der Verlierer muss in den Kampf um den Klassenverbleib. Das zweite Halbfinale zwischen Laatzen und Uerdingen findet erst am 14. und 16. Mai statt.