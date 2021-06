Zwei Rinnen sind noch befüllt, der lange Streifen in Richtung Elwedritschebrunnen liegt indes trocken: Der Platz für spielende Kinder wird folglich am Montagnachmittag knapp bei „Wasser in die Stadt“ in der Neustadter Laustergasse.

Indes ist die am 7. Juni eingeweihte Anlage nicht etwa schon kaputt. Vielmehr musste die beauftragte Firma am Montagmorgen noch verschiedene Rillen in dem langen Streifen mit Silikon ausspritzen, das danach bekanntlich trocknen muss. Wie die Stadtverwaltung auf Anfrage mitteilt, wird für heute Abend damit gerechnet, dass die Rinne wieder unter Wasser steht.