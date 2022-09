Endlich wird wieder das Deutsche Weinlesefest gefeiert. Den Anfang machte traditionell das Winzerdorf am Saalbau. Die Stimmung an und in den Haiselschern ist nahezu ungetrübt. Trotz gestiegener Preise und eines Verbesserungsvorschlags.

Alles ist wie vor Corona. Die Anordnung der Haiselscher, die Anzahl der Beschicker, freier Zugang. Das hat schon am ersten Tag viele Besucher ins Winzerdorf gelockt. Am Freitagabend dann ist kein Platz mehr an den langen Tischen und Bänken zu bekommen. Es wird gegessen, getrunken und gefeiert. Schlangen bilden sich an den Essensausgaben, und die Gläser werden ständig neu gefüllt. Kaum jemand ist mit einem Mund-Nasen-Schutz unterwegs.

„Es ist wieder wie in den Jahren vor Corona“, sagt Rüdiger Labrenz von der Freiwilligen Feuerwehr Neustadt, die wie jedes Jahr einen Stand betreibt. „Wie früher, Gott sei Dank“, bestätigt Sandra Kessler, Präsidentin des Karnevalvereins 1840 Neustadt (KVN). Eine Steigerung hält sie für möglich. „Es lässt sich gut an“, sagt auch Sebastian König von den Feucht-Fröhlichen Neustadtern. Damit hätten sie auch gerechnet und entsprechend eingekauft, sagen alle.

Höhere Kosten, höhere Preise

Für den Einkauf mussten sie in diesem Jahr tiefer in die Tasche greifen und folglich die Preise erhöhen. Die Rieslingschorle kostet nun fünf Euro, ein Schoppen Neuer Wein vier Euro. „Die Preise sind bei allen gleich. Deshalb gibt es am Stand auch keine Diskussionen“, sagt Edwin Hartmann vom KVN. Rüdiger Labrenz spricht von Verständnis bei den Besuchern, denn alle wüssten ja, wie sich die Kosten in den vergangenen Wochen entwickelt hätten. Mindestlohn, Energie- und Lebensmittelpreise seien die Preistreiber. „Wir verdienen nicht mehr, eher weniger“, so Labrenz. Außerdem seien die Menschen von den kürzlich gefeierten Weinfesten an höhere Preise gewöhnt. Sicher habe die Diskussion schon an anderer Stelle stattgefunden. „Unser Weinfest ist ja ziemlich spät im Jahr“, sagt der Feuerwehrmann.

Henrik Orzen aus Wachenheim macht mit drei anderen Klimademonstranten bei „Fridays for Future“ auf dem Weg zum Hauptbahnhof einen Stopp an den Haiselschern. „Wenn man die Arbeit der Winzer und der Standbetreiber mit ihrem logistischen Aufwand betrachtet, sind die Preise durchaus gerechtfertigt“, sagt er. Auch Nadine und Matze Mohr aus Freinsheim haben kein Problem mit dem Schorle-Preis. „Wenn der Wein gut ist, dann zahle ich das gerne“, ergänzt Heide Klotz. Sie ist mit zwei Freundinnen aus Speyer nach Neustadt gekommen.

Gut, dass kein Eintrittspreis

Dass kein Eintrittspreis erhoben wird, begrüßen alle. Niemand hat Sicherheitsbedenken – weder wegen Übergriffen noch wegen einer Ansteckungsgefahr. Weil das Weinfest größtenteils im Freien gefeiert wird, ist Corona für die Gäste kein Thema. „Unser Sicherheitskonzept ist erprobt und erfolgreich“, so Labrenz. Aus der Gruppe um Henrik Orzen sagt eine Wachenheimerin: „Als Frau fühlt man sich auf einem vollen Weinfest sicherer als auf einem leeren. Das Fest ist ohnehin nicht das Problem, sondern der Heimweg.“

Matze Mohr mag die entspannte Atmosphäre in Neustadt: „Verglichen mit Deidesheim ist es hier viel lockerer. Ein Weinfest sollte ohne Eintritt möglich sein.“ Heide Klotz ist überzeugt: „Wenn in München alle auf dem Oktoberfest zusammen feiern können, dann brauchen wir uns hier auf dem Neustadter Weinfest nicht unwohl zu fühlen.“ Sie hat aber noch einen Verbesserungsvorschlag: „Es fehlen Stehtische oder andere Möglichkeiten, das Glas abzustellen. Die vorhandenen sind einfach zu wenig. “ Ihr Glas balanciert derweil auf dem Rand eines Blumenkübels.

Wetter unsicherer Kandidat

Nur der für Sonntag vorhergesagte Regen trübt ein wenig die Aussicht auf steigende Besucherzahlen. „Das Wetter muss mitspielen“, hofft Rüdiger Labrenz, allerdings mit leichtem Zweifel in der Stimme. Seine Zweifel sollten sich als berechtigt erweisen. Andererseits geht es bis 10. Oktober weiter, ist also noch lange nicht aller Tage Abend.