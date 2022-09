Seit etlichen Tagen wird auf dem Daniel-Meininger-Platz am Saalbau kräftig gewerkelt. Am Donnerstag geht der Aufbau und die Ausstattung der Haiselscher endgültig auf die Zielgerade. Am Freitag öffnen die Beschicker, darunter die Feucht-Fröhlichen-Neustadter und die Feuerwehr, ihre Türen, damit startet das Deutsche Weinlesefest nach zweijähriger Corona-Pause. Das Winzerdorf hat ab dann täglich bis 10. Oktober ab 11 Uhr geöffnet, auf der Bühne von RPR1 gibt es viel Live-Musik. Der Jahrmarkt auf dem Bahnhofsvorplatz und das Weinfestival mit Spiegelpalast und mediterranem Garten auf dem Hetzelplatz folgen dann am 30. September. Bis zum Ende gibt es auch Sonderveranstaltungen, darunter die Jungwinzer-Matinee am 2. Oktober, gefolgt vom Sparkling-Wine-Day im Zeichen des Sekts am 3. Oktober, beide im Spiegelpalast.