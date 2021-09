Die Kreuzung untere Andergasse/ Am Kirschgarten und Alsterweilerer Weg in Hambach kann durchaus gefährlich werden – vor allem für Fahrradfahrer. Erst vergangene Woche kam es laut der Ortsvorsteherin dort einen Unfall. Sogenannte Haifischzähne sollen Abhilfe schaffen.

Autofahrer, die aus der Andergasse in Richung Osten nach Diedesfeld fahren, würden oft übersehen, dass rechts der Alsterweilerer Weg mündet. Der Alsterweilerer Weg ist laut der Ortsverwaltung ein ausgewiesener Fahrradweg in Richtung Südliche Weinstraße. Umgekehrt würden auch so einige Fahrer aus Süden kommend in Richtung der Straße Am Kirschgarten erkennen, dass dort eine Straße kreuze. „Erst vergangene Woche kam es dort zu einem Unfall zwischen einem Fahrradfahrer und einem Auto, zum Glück ohne schlimme Verletzungen“, berichtete Ortsvorsteherin Gerda Bolz (CDU) nach der Ortsbeiratssitzung am Donnerstag. Das sei nicht der erste Unfall an dieser Stelle gewesen. Deswegen müsse man handeln.

So hat Hambach das Ordnungsamt der Stadt „ins Boot geholt“, wie Bolz mitteilte. Die Mitglieder des Ortsbeirats nahmen dessen Vorschlag an, auf allen vier Seiten der Kreuzung sogenannte Haifischzähne aufzumalen. Dabei handelt es um mehrere weiße Dreiecke auf dem Boden, die weniger als Verkehrszeichen gelten, sondern als Hinweis dienen sollen, an der Stelle anzuhalten. An der Kreuzung gilt rechts vor links.