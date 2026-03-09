Der Österreicher präsentierte am Samstag sein Programm „Ich bin das Volk!“ Leichtgängiges Kabarett sieht anders aus.

Es ist nicht gerade kabarettistisches Florett, was Severin Groebner an diesem Samstagabend im Hambacher Schloss auf das Publikum einprasseln lässt, eher Säbel oder gar Machete. Über zweieinhalb Stunden reine Spielzeit trägt er deklamierend, lamentierend, gestikulierend sein „Regierungsprogramm“ vor – das Manifest eines gescheiterten Ü50-Mannes voller Lebenslügen, Ressentiments und Wahnideen. Das muss man erst mal aushalten!

„Ich bin das Volk!“ heißt das Programm des 56-jährigen Wieners sehr passend. Er präsentiert es fast komplett in Politiker-Manier am Rednerpult, allerdings ist selbiges aus aufeinandergestapelten Bierkästen gebildet. Auch das wirre Haar, der Frottee-Bademantel und das T-Shirt mit der Aufschrift „Oida“ (österreichisch für „Alter“) brechen ein bisschen das Volksvertreter-Klischee. Allerdings hat Groebners Bühnenfigur ja auch gerade ihren Job verloren – an eine KI! – und ist von der Ehefrau vor die Tür gesetzt worden. Deshalb dient eine Parkbank in Frankfurt ganz in der Nähe der Europäischen Zentralbank nun als Domizil. Insofern passt das Outfit also wieder. Denn wer ganz unten angekommen ist, so die Logik, kann eigentlich nur noch eines werden: Politiker. Oder besser noch: Diktator!

Selbstbewusstsein ist in der Politik die halbe Miete

Als Herrscher oder gerne auch Imperator eigneten sich Trottel wie er besonders gut, sagt der Mann, der sich Walter Essermann nennt, aber lieber mit „Eure Hohlheit“, äh: Hoheit, angesprochen werden will. Denn wer sich intellektuell auf dem Niveau eines Volksfests um 2 Uhr in der Früh befinde, der habe einen unschlagbaren Vorteil im Politikgeschäft: Er kenne keine Selbstzweifel und schreite deshalb voller Selbstbewusstsein in den Untergang. Eine Nummer kleiner als als Autokrat geht für den Mann auf der Parkbank auch schon deshalb nicht, weil er die Polizei „übernehmen“ muss, „bevor die mich übernimmt“. Was er ausgefressen hat, geht im Wienerischen Dauer-Gegrummel unter, aber es muss irgendetwas mit einem Anlagebetrug zu tun haben, bei dem er einer gefaketen Scarlett Johansson aufgesessen ist. Ja, dieses Programm steckt voller Überraschungen!

An die 16.000 Wörter umfasse es, hat Essermann-Groebner schon gleich zu Beginn verkündet. Da lässt sich einiges unterbringen, scharfe politische Beobachtungen aus aller Welt ebenso wie gallig servierte Alltags- und Midlife-Krisis-Themen eines Mannes, der die Zukunft nur noch dann vor sich hat, wenn er zurückblickt. Vor allem aber zieht der Kabarettist Identitäre, Reichsbürger und andere Neue Rechte durch den Kakao. Das Niveau schwankt dabei zwischen sprachgewandter Satire und Zoten zum Fremdschämen. Ein Dauerbrenner sind die „Herrschaftswitze“, Pointen, „die schlecht sind“, wie Groebner einräumt, „aber man muss trotzdem drüber lachen, denn es ist der Chef, der sie erzählt“. Dazu spielt der selbsternannte Autokrat dann immer Jubel vom Band ein und erklärt, dass er Witze liebe, die den Aspekt X mit dem Aspekt Y verbänden.

Auf die Dauer ist das Ganze schon ein bisschen anstrengend

Das und der Umstand, dass man Typen wie dieser Kunstfigur ja heutzutage im wahren Leben gar nicht so selten begegnet, macht das Ganze auf die Dauer ein bisschen anstrengend. Fast unter geht dabei, dass Groebner auch wirklich viele sehr treffende Beobachtungen zu bieten hat. Zum Beispiel die, dass alle, die herumposaunten „Es muss sich etwas ändern“, in Wahrheit wollten, dass sich gar nichts mehr ändert. Oder dass man bei Migranten sehr unterscheiden müsse: Die mit Geld und Macht nenne man Expats. Bitterböse wird’s, wenn er ausführt, dass aufgezwungene Herrschaft in der europäischen Geschichte ja eigentlich eher den Normalfall darstellte: „Demokratie ist in Europa nur etwas für unterentwickelte Bergvölker wie die Schweizer.“

Richtig weh tun einem allerdings die Gewaltphantasien, die Groebner seine schwadronierende Bühnengestalt in den Saal koddern lässt. Das ist rabenschwarz, aber nicht wirklich lustig. Das folgsame Volk findet’s zum Schluss trotzdem irgendwie gut und erklatsch sich als Zugabe das „Arschkriecher-Lied“. Ja, der Abend war , so das Fazit, wahrlich ein bisschen arg „groebschlächtig“. Haha, Herrschaftswitz! Jubel vom Band!