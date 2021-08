Die Park-Service Hüfner GmbH (PSH) in Stuttgart ist eigenen Angaben zufolge das Ziel eines Hackerangriffs gewesen. Das Unternehmen betreibt in Neustadt das Klemmhof-Parkhaus (455 Stellplätze) und das Parkhaus Hetzel-Galerie (282 Stellplätze). In einem vom Geschäftsführer unterzeichneten Schreiben, das der RHEINPFALZ vorliegt, informiert die PSH ihre betroffenen Dauerparkplatzkunden über den Hackerangriff, der demnach am 26. Juli erfolgt ist. Inzwischen sei jedoch klar, dass sich die Kunden keine Sorgen machen müssten, teilte der vom Unternehmen beauftragte Anwalt, Ulrich Emmert, mit. PSH habe auch schon reagiert und sein IT-System umgestellt, sodass es keinen weiteren Hackerangriff geben könne. Die Erpresser hätten Geld für die Datenentschlüsselung gefordert, die Kundendaten selbst aber nicht weiterverwertet, so Emmert. „Unterm Strich ist wichtig: Den Kundendaten ist nichts passiert.“ Die Parkhaus-Kunden müssten sich keine Sorgen machen. Das Unternehmen habe trotzdem vor wenigen Tagen per Brief informiert. „Das geschah im Sinne der Transparenz“, sagt Emmert. PSH betreibt 58 Parkhäuser und Tiefgaragen in 20 Städten.