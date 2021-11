Wegen Bauarbeiten in der Haberackerstraße 21 und 23 in Gimmeldingen muss dieser Bereich ab Montag für mehrere Tage für den Kfz-Verkehr gesperrt werden. Laut Stadtverwaltung können Radler und Fußgänger passieren. Die Müllabfuhr am Freitag, 26. November, werde von beiden Seiten bis zur Baustelle durchgeführt.