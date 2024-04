Die kalte Winterzeit ist vorbei, der Frühling ist da. Und mit Ostern auch neue Hoffnung.

Zuerst habe ich es gehört, dann auch gerochen! Es ist schon ein paar Wochen her, da wurde ich morgens wach und hörte als erstes die Vögel zwitschern. Da wusste ich: Der Frühling kommt. Und dann bin ich raus, um die Zeitung zu holen und roch und spürte es an der Luft: es hat sich etwas verändert, die kalte Winterzeit ist vorbei. Es war zwar noch kalt, aber nicht mehr eisig, und es lag etwas in der Luft von sprießenden Blumen und Blüten und Leben und von neuen Möglichkeiten.

Als ich einem Freund davon erzählte, sagte er: Du, ich habe es auch gehört und gerochen: der Frühling kommt. – Da waren wir schon zu zweit. Haben Sie es auch gespürt?

Inzwischen ist er da, der Frühling.

Am letzten Sonntag musste ich an diese Erfahrung denken: Wir waren um sechs Uhr in der dunklen Pauluskirche in Hambach zum Frühgottesdienst versammelt. Ein Konfirmand entzündete ein kleines Licht, eine kleine Osterkerze. Man konnte es hören, wie das Streichholz durch die Reibung Feuer fing; man konnte es sehen, wie ein kleiner Lichtstrahl die Kirche heller werden ließ; ich konnte die Wärme fühlen, als ich dann meine kleine Osterkerze in Händen hielt; ja, ich konnte es sogar riechen, den brennenden, mit Wachs getränkten Docht.

Das Licht wurde weitergegeben an jede und jeden, die den Gottesdienst besuchten. Es wurde hell. Und dann stimmten alle ein in das uralte Lied: „Christ ist erstanden … des solln wir alle froh sein, Christ will unser Trost sein!“ Der Kirchenraum war erfüllt mit Gesang, mit Licht, mit Hoffnung, mit Trost. Es war Ostern.

Noch ist es nicht soweit in unserer Welt, dass das Leben über den Tod siegt, dass Frieden sich über die Kriegsherren und Soldaten legt, dass Liebe die Hasserfüllten verwandelt und Gerechtigkeit das Leben auf unserer Erde erfüllt.

Aber wir haben am Osterfest etwas davon gespürt, dass es möglich sein kann. Und ich möchte deshalb nicht aufhören, von Frieden, Gerechtigkeit und Liebe zu erzählen. Gott sei Dank, wenn wir uns gegenseitig daran erinnern und mit Hoffnung leben können. Denn: ER ist da!

Der Autor

Oliver Jaehn ist Pfarrer der Protestantischen Pauluskirchengemeinde Hambach