Dass der Winter nicht nur grau und trüb ist, hat in dieser Woche Reinhard Kermann erleben können. Bei einer Wanderung aufs Weinbiet hat er ein seltenes Phänomen entdeckt: Haareis. Manchmal wird es auch Eiswolle genannt. Haareis bildet sich, so Kermann, „wenn die Luft feucht und nur knapp unter Null Grad ist“. Dabei tritt Feuchtigkeit aus Totholz, in dem ein bestimmtes Pilzmyzel aktiv ist, gefriert an der Luft, es entstehen Eiskristalle und schließlich Eisnadeln. Das Phänomen ist deshalb selten, weil viele Voraussetzungen erfüllt sein müssen: Geht die Temperatur nämlich zu weit runter, gefriert das Wasser im Holz und tritt nicht aus. Kermann hat auf jeden Fall einen guten Tag erwischt in dieser Woche. Wie gesagt, auch der Winter hat seine reizvollen Seiten.