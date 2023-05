Ab Freitag wird wieder das Haardter Weinfest gefeiert. Bei der Eröffnung muss Herzog Nils Liefländer die Krone an seinen Nachfolger abgeben. Was es mit der Herzog-Tradition auf sich hat.

Zehn Jahre ist es her, dass mit Steven Klohr beim Weinfest auf der Straße der erste Haardter Herzog gekürt wurde. Beziehungsweise fast der erste. Vor vielen Jahren soll es schon einmal einen Haardter Herzog gegeben haben, erzählt Steven Klohr. Davon habe er aber nichts gewusst, als er 2013 mit zusammen mit seiner damaligen Nachbarin Carina Zimmermann, die Haardter Weinprinzessin war, der damaligen Ortsvorsteherin Annemarie Feig (FWG) vorgeschlagen hat, einen Haardter Bacchus zu küren. „Ich hatte viel Kontakt mit Weinprinzessinnen, und wir haben uns überlegt, dass es doch auch einen Haardter Bacchus geben könnte“, erinnert sich Steven Klohr. Feig habe gewusst, dass es früher einen Haardter Herzog gegeben hatte. Außerdem ist Haardter Herzog eine bekannte Weinlage.

So wurde Steven Klohr beim Weinfest auf der Straße Haardter Herzog. „Die Idee ist gut angekommen“, erzählt er. Steven Klohr kommt zwar nicht aus einem Weingut, hatte aber nicht nur Interesse an Weinprinzessinnen, sondern auch an Wein. „Ich habe mir als Haardter Herzog einiges an Wissen über Wein angeeignet und versucht, die Haardter Winzer so gut wie möglich zu repräsentieren“, blickt der einstige Herzog zurück. Er sei viel herumgekommen und habe viele Leute kennengelernt.

Zwei Jahre im Amt

Unter anderem auch die damalige Weinprinzessin des Zellertals Inga Storck, die später Pfälzische Weinkönigin und danach Deutsche Weinprinzessin war. Inzwischen ist sie die Ehefrau von Steven Klohr. Der 29-Jährige hat Weinbau und Oenologie studiert. Auch Inga Storck ist Winzerin, gemeinsam führen die beiden das Weingut Klohr.Wines in Einselthum.

Zwei Jahre dauert die Amtszeit des Haardter Herzogs. Wegen den Restriktionen der Pandemie wurde Nils Liefländer aber erst im September 2021 gekrönt. „Es war eine schöne Zeit, ich bereue nicht, dass ich das gemacht habe“, sagt der noch amtierende Haardter Herzog, der ebenfalls nicht aus einem Weingut stammt. Bevor er das Amt übernommen habe, habe er sich nicht so ganz genau vorstellen können, was auf ihn zukommt. So gleich am Anfang an die Krönung der Pfälzischen Weinkönigin unter Pandemie-Bedingungen, dann Weinfeste mit Ersatzprogramm.

Das habe sich im vergangenen Jahr geändert. „Ich bin viel herumgekommen und habe viele Leute kennengelernt, es hat immer viel Spaß gemacht“, erzählt Nils Liefländer. Als Höhepunkte nennt er ein dreitägiges Hoheiten-Treffen bei den Traunsteiner Rosentagen und einen Besuch in Berlin auf Einladung des CDU-Bundestagsabgeordneten Johannes Steiniger. „In Traunstein waren ganz viele Hoheiten, wir haben Erfahrungen ausgetauscht und eine Schifffahrt auf dem Chiemsee gemacht“, berichtet der Haardter Herzog.

Job in der Rettungswache

Als Nils Liefländer gekrönt wurde, hat er gerade eine Ausbildung zum Vermessungstechniker absolviert. Inzwischen hat er zusätzlich eine Ausbildung zum Rettungssanitäter abgeschlossen und arbeitet in der Rettungswache in Neustadt. Sein nächstes Ziel ist ein Studium des Faches Rettungsingenieurwesen. Drei Tage nach seiner Amtsübergabe wird Nils Liefländer 19 Jahre alt – gefeiert wird natürlich beim Haardter Weinfest auf der Straße.

Bei der Eröffnung und Krönung gestalten der Musikverein Diedesfeld, die MGV Chorvereinigung Haardt, die Tanzmanufaktur Neustadt und Schüler der Michael-Ende-Grundschule das kulturelle Programm.

Dazu gehört jede Menge Musik in mehreren der elf Ausschankstellen. Bei den Haardter Dubbefreunden, deren Ausschank auf dem Schulhof ist, im Weingut Weegmüller und im ehemaligen Weingut Mattern spielt fast täglich eine Band. So ist bei den Haardter Dubbefreunden am Freitag ab 20 Uhr Kevin Sander zu hören, und am Samstag spielen ab 20 Uhr die Neustadter Lokalmatadore Timeout. Auch Hossa, die am Mittwoch, 17. Mai, 20 Uhr, auftreten, sind in der Region bekannt.

Am Montag, 15. Mai, und Dienstag, 16. Mai, haben nur die Ausschankstellen an der Pergola geöffnet. Tradition ist die offene Chorprobe des protestantischen Kirchenchors am Montag, 20 Uhr, im protestantischen Gemeindehaus. An Christi Himmelfahrt beginnt um 15 Uhr das traditionelle Schubkarrenrennen. Siegerehrung ist um 18 Uhr im Schulhof.