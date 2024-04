Die Haardter feiern von Freitag bis Donnerstag, 3. bis 9. Mai, ihr Weinfest auf der Straße. Aus diesem Grund fahren die Busse der Linie 512 in dieser Zeit anders, wie die Stadtverwaltung mitteilt. Da im Vorfeld bereits mit dem Aufbau der Festmeile an der Pergola begonnen wird, greifen die Änderungen ab Dienstag, 30. April, ab 15 Uhr. Betroffen sind die Haltestellen „Schule“, „Am Dorfwingert“, „Linde“ und „Unterhaardt“, die je nach Öffnungszeiten des Festes entfallen. Als Ersatz dienen „Probstgasse Hausnummer 4 bis 6“, „Gimmeldinger Straße/Probstgasse“ und „Gimmeldinger Straße/Einmündung Mandelring“. Sobald das Fest beginnt, ist der Busverkehr weiter eingeschränkt: Am Freitagabend, 3. Mai, sowie Montag- , Dienstag- und Mittwochabend (6. bis 8. Mai) fahren gar keine Busse über die Haardt. Am Sonntag (5. Mai) und Donnerstag (9. Mai) ist der Busverkehr ganztägig eingestellt. Am Feiertag, 1. Mai, und Donnerstag, 2. Mai, bis 16 Uhr, läuft der Busverkehr normal.