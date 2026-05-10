Das Münchner Kollektiv Tula Troubles versteht es meisterhaft, Menschen vom ersten Moment an mitzureißen. Wie beim Weinfest im ehemaligen Weingut Mattern auf der Haardt.

Es dauert nur wenige Minuten, bis sich der Platz vor der Bühne füllt. Das Publikum bleibt ständig in Bewegung – ganz so, wie es auf solchen Festen üblich ist. Besucher schlendern durch den Hof, bleiben für ein paar Songs stehen, tanzen, singen mit und ziehen später weiter. Leer wird es vor der Spielfläche trotzdem nie. Im Gegenteil: Zeitweise wird es zwischen den tanzenden Gästen sogar richtig eng.

Kein Wunder, denn die Münchner Formation weiß, wie man Menschen begeistert. Akteure und Publikum verausgaben sich dabei gleichermaßen und setzen enorme Energie frei. Die neun Musiker wirken wie ein einziges pulsierendes Gebilde, das sich gegenseitig permanent weiter antreibt. Gegründet wurden die Tula Troubles vor rund 18 Jahren in der Münchner Studentenstadt. Bis heute verstehen sie sich weniger als klassische feste Band, sondern vielmehr als internationales Musikerkollektiv.

Bunte Besetzung

Entsprechend bunt präsentiert sich auch die Besetzung auf der Haardt: Sängerin Alejandra Ulani Marini stammt aus Argentinien, Trompeter Alessio Librandi und Tenorsaxofonist Diego Cirrone sind gebürtige Italiener. Die Gitarristen Burak Kiliçkiran und Haykel Ben Nasr stehen für die Türkei und Tunesien, Schlagzeuger Beni Lämmel, Altsaxofonistin Nathalie Heider und Posaunist Christian Landsiedel sind Deutsche. Bassist Olivier Provoost ist Belgier. Musikalisch verschmelzen die Protagonisten Ska, Reggae, Balkanbeats, Chanson, Rock und orientalische Einflüsse zu einer explosiven Mischung, die sie selbst als „Chanson-Ska“ bezeichnen. Gesungen wird dabei in insgesamt neun Sprachen: Französisch, Spanisch, Deutsch, Türkisch, Italienisch, Griechisch, Arabisch, Russisch und Englisch. Die Moderationen zwischen den Songs bleiben dagegen bewusst auf Deutsch und sorgen dafür, dass die Formation trotz aller Internationalität jederzeit nahbar wirkt.

Neben zahlreichen Eigenkompositionen finden sich nur wenige Coverversionen im Programm. Besonders „Bella Ciao“ und das eröffnende „Libertango“ sorgten für Begeisterung. Zu den bekanntesten eigenen Songs zählen „Perséphone“, „La Révolution“ oder „La bière“. Letzteres wird für den Auftritt in der Pfalz kurzerhand augenzwinkernd in „Un Vino“ verwandelt – sehr zur Freude des Publikums.

Werbung für Offenheit

Die Entstehung der Songs passt dabei zur Philosophie. Gitarrist Haykel Ben Nasr gilt als Dichter und Texter, die musikalischen Arrangements entstehen dagegen gemeinschaftlich im Proberaum. Genau dieses kollektive Arbeiten spiegelt sich auch im Sound wider, der unterschiedlichste kulturelle Einflüsse miteinander verbindet. Doch hinter aller Tanzbarkeit steckt bei den Tula Troubles auch eine klare Botschaft. Sie werben seit Jahren für Offenheit, kulturellen Austausch und Völkerverständigung.

Dass diese Haltung weit über reine Bühnenrhetorik hinausgeht, zeigt sich an einem der emotionaleren Momente des Abends: Mit „Nannoussa – 10 Years Later“ präsentieren die Musiker ihre gerade erst erschienene Single erstmals live auf der Haardt. Der Song geht auf ein kleines musikalisches Fragment vom Album „L’Albatros“ aus dem Jahr 2015 zurück – ursprünglich als Schlaflied für die Tochter von Haykel Ben Nasr gedacht. Heute, zehn Jahre später, wird daraus ein lebensfroher Partysong und zugleich ein sehr persönliches Symbol für ihr internationales Selbstverständnis. Die Geschichte dahinter passt zur Band: Ben Nasr stammt aus Tunesien, die Mutter seiner Tochter aus Spanien, das Kind wächst dreisprachig auf.

Aus dieser musikalischen und inhaltlichen Vielfalt heraus schaffen es die Tula Troubles, jeden Ort – so auch den Hof des ehemaligen Weinguts Mattern auf der Haardt – in einen tanzenden kulturellen Schmelztiegel zu verwandeln. Hinter der ausgelassenen Party steckt stets die Idee, Menschen unterschiedlichster Herkunft zusammenzubringen und gemeinsam feiern zu lassen. Grenzen zwischen Weinfass und Tanzfläche verschwimmen somit.