Bei ungemütlichem Wetter wurde am Freitagabend das Haardter Weinfest auf der Straße eröffnet. Angesichts der kühlen Temperaturen sei der „flotte Auftakt“ durch die Gruppe „Winx Club“ der Tanzmanufaktur umso schöner gewesen, so Ortsvorsteherin Silvia Kerbeck. Sie wünschte den Tänzerinnen viel Erfolg bei den anstehenden Deutschen Meisterschaften. Der Diedesfelder Musikverein begleitete die Eröffnung, bei der Julien Schmidt im Mittelpunkt stand. Er wurde zum neuen Haardter Herzog gekrönt und bekam die Krone von seinem Vorgänger Nils Liefländer, der sich nach zwei Jahren aus dem Amt verabschiedete. Kerbeck dankte ihm für sein Engagement. Schmidt setze derweil eine schöne Tradition fort, denn auch er sei bei der Haardter Feuerwehr aktiv. Kerbeck freute sich, dass sich rund um die Festmeile auf dem Mandelring wieder viele Ausschankstellen beteiligen, die bis zum 18. Mai die Gäste bewirten. Es gibt ein buntes Programm und an vielen Tagen Livemusik. Zum Abschluss wird am Donnerstag (Christi Himmelfahrt) um 15 Uhr das Schubkarrenrennen gestartet. „Es braucht viel Idealismus und bedeutet für alle Beteiligten eine Menge Arbeitsstunden und großes Engagement“, lobte Kerbeck den Einsatz fürs Fest. Besonders freute sich die Ortsvorsteherin über das Riesenrad auf dem Kerweplatz. Allerdings habe es für ein „paar graue Haare“ gesorgt, denn der Transporter sei in der Probstgasse für eineinhalb Stunden stecken geblieben. Aber letztlich habe man mit Stadt, Feuerwehr und der Firma Gerst eine Lösung gefunden und die Zufahrt – trotz Baustelle – über die Haardter Straße geschafft, so Kerbeck.