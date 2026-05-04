Los geht’s am Freitag mit der Balkan-Beat- und Gypsy-Swing-Formation „Absinto Orkestra“.

Wenn sich ab Freitag beim Weinfest auf der Haardt in Neustadt die Höfe und Gassen wieder füllen, geht das ehemalige Weingut Mattern wie gewohnt seinen eigenen Weg. Geboten wird kein klassisches Festzeltprogramm, sondern eine kleine Bühne für musikalische Grenzgänger, tanzbare Überraschungen und handgemachte Live-Energie. Verantwortlich dafür ist der Theater- und Kulturförderverein Hambach.

Den Auftakt am Freitag, 8. Mai, macht mit dem „Absinto Orkestra“ eine Formation, die Balkanrhythmen, Gypsy-Swing und mediterrane Klangfarben zu einem energiegeladenen Mix verbindet. Virtuosität trifft hier auf Spielfreude, Improvisation auf treibende Grooves. Mit Gitarre, Geige, Saxofon und Kontrabass entsteht dabei ein dichter, international geprägter Klang, der zwischen furioser Dynamik und melancholischen Momenten pendelt.

„Tula Troubles“ reisen aus München an

Tags darauf übernehmen „Tula Troubles“ die Bühne. Die neunköpfige Band aus München versteht Vielfalt nicht als Konzept, sondern als Prinzip: Ska, Cumbia, Reggae, Balkanbeats und Chanson verschmelzen zu einem Klanggewebe, das bewusst keinen Stillstand zulässt. Mehrsprachige Texte und Einflüsse aus unterschiedlichsten Kulturen prägen den Sound – getragen von der klaren Haltung „Diversity is fun“, die sich vor allem live in einer ausgelassenen, tanzbaren Atmosphäre entfaltet.

Der Weinfestsonntag zeigt sich dann von seiner vielschichtigen Seite. Mit dem Kindertheaterstück „Elwie und Dritsch“ wird eine pfälzische Abenteuergeschichte mit Musik erzählt, bevor „Akustik Element“ bekannte Songs in reduzierte, intime Fassungen überführt. Mit Gitarre, Percussion und zweistimmigem Gesang entstehen dabei bewusst zurückgenommene Arrangements, die den Fokus auf Atmosphäre und Interpretation legen. „Betty Sue’s Roadhouse Raccoons“ holen anschließend den Rock’n’Roll der 50er Jahre zurück auf die Bühne – roh, direkt und mit klarer Verbeugung vor der Musikgeschichte, ergänzt durch eigene Stücke im authentischen Stil dieser Ära.

Abschluss an Christi Himmelfahrt mit Olli Roth und „Polterweide“

Montags ist schließlich erst mal Pause zum Verschnaufen angesagt, bevor am Dienstag mit der Revue „Zugabe!“ von und mit Leni Bohrmann ein Blick hinter die Kulissen des Theaters selbst folgt – eine musikalisch-szenische Erzählung über ein fiktives Haus am Rande der Schließung, getragen von Spielfreude und Rollenvielfalt. Der folgende Abend steht mit „Private Place“ ganz im Zeichen moderner Coverkultur: Aktuelle Hits und Klassiker werden von den Neustadter Nachwuchsmusikern neu gemischt, zerlegt und überraschend kombiniert – von Rock bis Pop, von Metal bis Chanson. Songs von „AC/DC“, „Abba“, „Kraftklub“ oder „Linkin Park“ dienen dabei als Ausgangspunkt für kreative Medleys und Song-Mixe, die Bekanntes neu hörbar machen und gezielt auf Interaktion mit dem Publikum setzen.

Der nächste und gleichzeitig letzte Weinfesttag am Feiertag Christi Himmelfahrt verbindet zum Abschluss der Aktivitäten schließlich verschiedene Ebenen des Programms: Während Olli Roth mit akustischer Gitarre und gefühlvoller Stimme für ruhige, handgemachte Songmomente sorgt, setzen „Polterweide“ im Kinderprogramm bewusst auf Gegenakzente – rau, direkt und mit einer ordentlichen Portion Punkrock-Attitüde. Mit selbstgeschriebenen Liedern für „kleine Rebellen“ bricht das Duo bewusst mit klassischen Erwartungen an Kindermusik. Ergänzt wird das Ganze durch kreative Mitmachangebote für Kinder, die das Fest auch abseits der Bühne prägen.

Noch Fragen?

Die Programmübersicht: Freitag, 8. Mai, 20 Uhr: „Absinto Orkestra“; Samstag, 9. Mai, 20 Uhr: „Tula Troubles“; Sonntag, 10. Mai, 12 Uhr: Kindertheater „Elwie und Dritsch“; 13–15 Uhr: „Akustik Element“; 13–16 Uhr:

Kreativ-Werkstatt für Kinder; 16–19 Uhr : „Betty Sue’s Roadhouse Raccoons“; Dienstag, 12. Mai, 19.30 Uhr: „Zugabe!“; Mittwoch, 13. Mai, 20 Uhr : „Private Place“; Donnerstag, 14. Mai, 12 Uhr: „Polterweide“; 13 Uhr: Olli Roth; 13–16 Uhr : Kreativ-Werkstatt für Kinder. Außer „Zugabe“ sind alle Veranstaltungen kostenfrei zu genießen. Karten für die Revue (18/16 Euro) unter www.theaterinderkurve.de.

