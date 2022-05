Sieben Tage lang wird seit Freitagabend in Haardt das Weinfest auf der Straße gefeiert – nach zwei Jahren Pause. Eine Stunde vor dem Start mit vielen Besuchern zeigte sich die Sonne wieder. Sowohl für die Haardter Ortsvorsteherin Silvia Kerbeck als auch für Weinprinzessin Amelie Kempter und den Haardter Herzog Nils Liefländer war die Eröffnung auf dem Schulhof eine Premiere. Selbstverständlich waren auch die Hoheiten aus den anderen Weindörfern dabei, die auf gute Stimmung und guten Wein hoffen. Für Musik sorgten die Chorvereinigung Haardt und der Musikverein Diedesfeld.

Musik wird auch in den kommenden Tagen geboten: Dazu laden der Kulturverein Wespennest ins Weingut Mattern ein, die Dubbefreunde in den Schulhof und das Weingut Weegmüller auf das eigene Gelände. Montag und Dienstag sind fast alle Ausschankstellen geschlossen. Lediglich das Weingut Probsthof hat durchgehend geöffnet. Die restlichen Besucher versammeln sich abends zum gemütlichen Beisammensein an der Pergola. Einer der Höhepunkte des Weinfestes wird das traditionelle Schubkarrenrennen an Christi Himmelfahrt sein. Um 15 Uhr geht’s am Donnerstag los, diesmal mit geändertem Start- und Zielpunkt am Schulhof.