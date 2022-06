Am Mittwoch, 15. Juni, wird die halbseitige Sperrung auf der B38 – Kreuzung Mußbacher Landstraße/Maximilianstraße – aufgehoben. Wie die städtische Tiefbauabteilung mitteilt, soll der Verkehr in diesem Bereich der Bundesstraße dann nicht mehr beeinträchtigt werden. Ab Montag, 20. Juni, beginnt dann der nächste Bauabschnitt zum Ausbau der Haardter Straße zwischen Villenstraße und GDA Wohnstift. Deshalb werde die Kreuzung Villenstraße/Haardter Straße gesperrt und die Umleitung entsprechend angepasst. Ab dann ist die Haardter Straße zwischen Mußbacher Landstraße/Maximilianstraße/Gimmeldinger Straße/Am Kriegergarten komplett gesperrt. Die Querung der Haardter Straße durch die Villenstraße wird nicht mehr möglich sein. Gewährleistet bleibt laut Stadt die Zufahrt zur Internationalen Schule, auch das Wohnstift sei jederzeit für Liefer- und Rettungsfahrzeuge erreichbar. Der Besucherparkplatz solle so lange wie möglich zur Verfügung stehen.