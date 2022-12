Aufgrund der Großbaustelle in der Haardter Straße kommt es bis November 2023 auf den Linien 511 und 512 weiterhin zu Busumleitungen. Darauf weist die Stadtverwaltung hin. Auf der Linie 511 entfällt in Fahrtrichtung Hauptbahnhof die Haltestelle „Robert-Stolz-Straße“. Als Ersatzhaltestelle dient „Martin-Luther-Straße“ in Höhe der Hausnummer 83. Auf der Linie 512 entfallen in Fahrtrichtung Forst weiterhin die Haltestellen „Wohnstift“, „Winzer“ und „Schloss“. Als Ersatzhaltestellen dienen „Rosengarten“ und „Probstgasse“. Auf der Linie 512 entfallen in Fahrtrichtung Hauptbahnhof weiterhin die Haltestellen „Schloss“, „Winzer“, „Wohnstift“ und „Robert-Stolz-Straße“. Als Ersatzhaltestellen dienen „Probstgasse“ und „Gimmeldinger Straße“ vor den Hausnummern 21 bis 23 (gegenüber der „Norma-Filiale“).