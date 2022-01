Im März soll mit den mehrfach verschobenen Arbeiten zur Erneuerung der Haardter Straße begonnen werden. Und auch ein voraussichtliches Ende ist bereits absehbar.

Die Haardter Straße sollte bereits 2020 neu ausgebaut, der Kanal und die Leitungen sollten ausgetauscht werden. Im vergangenen Jahr wurde der Kanal erneuert, die Kosten von etwa 300.000 Euro zahlt der Eigenbetrieb Stadtentsorgung (ESN). Inzwischen wurden die Arbeiten zur Erneuerung von Fahrbahn, Gehwegen, Straßenbeleuchtung und Versorgungsleitungen ausgeschrieben. Es ist vorgesehen, dass der Stadtrat kommende Woche die Arbeiten an den günstigsten Bieter, die Edenkobener Gerst Bau GmbH & Co KG, vergibt.

Knapp drei Millionen Euro kosten die Arbeiten der Firma, dazu kommen Kosten für Planung, vorgeschriebene Gutachten, Untersuchungen und ähnliches. Knapp 1,9 Millionen Euro übernimmt das Land. Vom Anteil der Stadt, der laut Verwaltung 2,6 Millionen Euro beträgt, werden 70 Prozent auf alle Grundstücksbesitzer in der Abrechnungseinheit Haardt-Gimmeldingen umgelegt. Die Arbeiten in der etwa 800 Meter langen Straße sollen in vier Abschnitte aufgeteilt werden. Im März soll im unteren Bereich, an der Abzweigung Maximilianstraße, Gimmeldinger Straße und Mußbacher Landstraße, begonnen werden. Der Januar 2024 ist als Termin für das Ende der Arbeiten anvisiert.

Konzept für Parkraum im Auge behalten

Marc-Finn Klein (SPD) erinnerte im Ortsbeirat am Mittwoch daran, dass für Haardt ein Parkraumbewirtschaftungskonzept geplant sei. Für die Haardter Straße müsse das vor Beginn der Bauarbeiten erstellt werden, sonst könne es sein, dass die Straße bald wieder aufgerissen werden muss, um beispielsweise Parkautomaten zu installieren. Nach Angaben von Ortsvorsteherin Silvia Kerbeck (CDU) untersucht eine Firma derzeit den Parkraumbedarf in der Straße.

Klein kritisierte, dass kein Fahrradstreifen vorgesehen sei und erinnerte daran, dass Leerrohre für Glasfaserkabel verlegt werden sollen. Friderike Graebert (Grüne) monierte, dass keine Bäume vorgesehen seien. Wie Kerbeck berichtete, hat sie in mehreren Telefonaten erreicht, dass vor Baubeginn ein Gespräch mit Vertretern aller beteiligten Abteilungen der Stadtverwaltung stattfindet, um alle offenen Fragen zu klären. Die Verwaltung bemühe sich derzeit, dass bei den Straßenarbeiten Glasfaserkabel verlegt werden, doch bisher ohne Erfolg. Klein forderte, dass alle Vereinbarungen schriftlich vorgelegt werden müssen: „Wir kennen unsere Verwaltung, gesagt ist vieles, getan wenig.“

Infos vor jedem Bauabschnitt

Er forderte außerdem eine Informationsveranstaltung vor Baubeginn. Laut Kerbeck sei dies geplant gewesen, aber wegen der Pandemie nicht möglich, deshalb würden die Anwohner schriftlich informiert. Auf Anregung von Frank Sobirey (FWG) plädierte der Ortsbeirat einhellig dafür, dass die Anlieger vor jedem Bauabschnitt informiert werden sollen.