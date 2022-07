Wegen der Sanierung der Haardter Straße ist die Ampel an der Hauptkreuzung zu Mußbacher Landstraße und Maximilianstraße seit Wochen im Baustellen-Modus. Während das bislang einigermaßen funktioniert hat, ist mit der weiteren Baustelle in der Robert-Stolz-Straße ein Problem hinzugekommen. Dort erneuern die Stadtwerke Versorgungsleitungen, vorsorglich waren die Arbeiten in die Sommerferien gelegt worden. Mit der Stadtwerke-Baustelle staut sich der Verkehr aber sowohl stadtaus- als auch stadteinwärts in ungeahntem Ausmaß. Anlass ist, dass die Ampel nicht mehr gleichzeitig in beide Richtungen auf Grün schaltet. Das wollte die städtische Verkehrsplanung überprüfen und möglicherweise nachjustieren.

Wie Verkehrsdezernent Bernhard Adams informierte, handelt es sich aber nicht um eine falsche, sondern nur um eine zu frühe Programmierung. Denn mittlerweile reiche die Baustelle der Stadtwerke weit in die Kreuzung hinein, was vergangene Woche noch nicht der Fall gewesen sei. Daher könne die Stelle jetzt nur noch einspurig befahren werden, sprich: in die eine oder in die andere Richtung. „Das erklärt die korrekte, wenn auch nervige Ampelschaltung“, so der Beigeordnete. Er geht davon aus, dass die Stadtwerke-Baustelle bis 5. August abgeschlossen ist.