Die Großbaustelle in der Haardter Straße sorgt aktuell nach Angaben der Stadtverwaltung Neustadt für ungewollt großen Verkehrsbehinderungen im Kreuzungsbereich Mußbacher Landstraße/Maximilianstraße (B38)/Gimmeldinger Straße. Ursache dafür sei, dass das Baustellenprogramm an der dortigen Ampel nicht wie gewünscht funktioniere. Die Verkehrsströme könnten nicht entsprechend der derzeitigen Anforderungen gelenkt werden. Die Verwaltung habe daher eine Fachfirma beauftragt, um die Ampelschaltung anzupassen. Diese Arbeiten könnten voraussichtlich am Mittwoch ausgeführt werden, teilt die Stadtverwaltung mit. „Danach ist wieder ein deutlich besserer Verkehrsfluss zu erwarten“, heißt es aus dem Rathaus. Der Verwaltung zufolge dauern die derzeitigen Arbeiten im Kreuzungsbereich, die zu wechselnden halbseitigen Sperrungen führen, noch bis Mitte Juni an. Danach beginnt der nächste Bauabschnitt in der Haardter Straße (Richtung Wohnstift). Seit Ende März läuft die umfassende Sanierung. Drei Millionen Euro werden investiert. Das Projekt dauert insgesamt bis Ende November 2023.