Bis Ende 2023 wird die Haardter Straße saniert. Bleibt es solange auch bei den langen Rückstaus in Richtung AVG-Kreisel und Innenstadt aufgrund der Ampelanlage an der zentralen Kreuzung? Das befürchten etliche Neustadter Autofahrer, die seit Tagen unter den Staus leiden und zum Teil eine bessere Ampelschaltung für die Baustelle fordern, damit der Verkehr in Maximilian- und Mußbacher Landstraße besser abfließen kann.

Daran arbeitet die Verkehrsplanung nach Angaben von Stadt-Pressesprecher Tobias Grauheding. Die Taktung werde überprüft und gegebenenfalls nachjustiert. Das Problem sei, dass sich die Lage mit der zweiten Baustelle – die Stadtwerke arbeiten seit einigen Tagen an Versorgungsleitungen in der Robert-Stolz-Straße – noch einmal verändert habe. Deshalb müsse vermutlich noch einmal nachgesteuert werden.

Vollsperrung ab Montag

Bislang ist die Robert-Stolz-Straße bis zur Martin-Luther-Straße nur halbseitig gesperrt. Das wird sich aber laut Stadt ab Montag, 25. Juli, für voraussichtlich 14 Tage ändern: Weil die Stadtwerke-Arbeiten kurzfristig ausgeweitet werden müssten, sei dieser Abschnitt ab dann komplett gesperrt. Anliegerverkehr sei von der Martin-Luther-Straße her möglich. Auch Fußgänger und Radfahrer könnten passieren.

Betroffen sei auch der Busverkehr der Linien 511 und 512 mit den Haltestellen „Robert-Stolz-Straße“ und „Rosengarten“, die ab 25. Juli entfallen. Eine Ersatzhaltestelle sei in der Gimmeldinger Straße 80, nahe Probstgasse, eingerichtet.