Schon seit ein paar Wochen läuft die umfassende Kanalsanierung in der Haardter Straße: Nun muss deshalb die Straße komplett gesperrt werden. Nach Angaben der Stadtverwaltung kann die Haardter Straße ab Montag für einen Zeitraum von etwa vier Wochen nicht befahren werden. Betroffen ist der Abschnitt von der Einmündung Aspenweg bis zur Gimmeldinger Straße. Die Vollsperrung erfolge abschnittsweise, so die Verwaltung. Die Umleitung erfolge über die Probstgasse. Der Anliegerverkehr sei jeweils bis zur Baustelle frei. Busse können im gesamten Zeitraum die Haardter Straße nicht befahren. Die Linien 511 und 512 verkehren in Richtung Gimmeldingen über die Gimmeldinger Straße und dann über die Probstgasse zum Mandelring. In Richtung Stadtmitte verläuft die Fahrtstrecke über Mandelring, Probstgasse und Gimmeldinger Straße. Die Haltestellen Wohnstift, Haardter Winzer und Schloss entfallen. Es wurden Ersatzhaltestellen in der Probstgasse und der Gimmeldinger Straße eingerichtet.