Zu einem Bürgerdialog lädt die Haardter SPD am Tag der Deutschen Einheit, Sonntag, 3. Oktober, 15 Uhr, auf den Dorfplatz ein. „Die Haardter können uns mitteilen, welche Anliegen sie für den Ort haben, was ihnen wichtig ist, welche Wünsche und Forderungen sie haben“, sagt Beate Deidesheimer, Sprecherin der SPD-Ortsgruppe. Doch soll nicht nur gesprochen werden, sondern auch gesungen. Der in Mutterstadt lebende Liedermacher Uli Valnion, Spezialist für Arbeiter- und Freiheitslieder vom Vormärz bis zur Gegenwart, tritt auf. Beim Bürgerdialog gibt es Neuen Wein und Zwiebelkuchen. Anmeldung per E-Mail an info@spd-haardt.de.