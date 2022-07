Mit einer historischen Führung erinnert die SPD Haardt an den „Urvater“ der SPD, Ferdinand Lassalle. Gestartet wird am Samstag, 6. August, um 14 Uhr am Haardter Winzer. Von dort aus nimmt Gästeführer Hans Peter Michel mit auf eine Zeitreise ins Jahr 1864 und schildern, was Lassalle damals schon sehen konnte und wie das Leben in der damaligen Zeit auf der Haardt so war.