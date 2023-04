Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Am Haardter Weinlehrpfad wird derzeit kräftig gearbeitet. Der rund 140 Meter lange Abschnitt am Herrenlettenweg wird neu angelegt. Dafür müssen einige Rebstöcke weichen, neue kommen im April dazu. Was Besucher dort künftig noch erwarten soll.

Auf dem Rebsortenlehrpfad in der Weinlage Herrenlettenweg in Haardt wird derzeit kräftig gearbeitet. Die Mitglieder des Ortsbeirates, die sich um die Pflege des rund 140 Meter langen Abschnitts