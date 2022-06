Kirchweih im wahrsten Sinne des Wortes feiert die protestantische Kirche Haardt an Fronleichnam am Donnerstag, 16. Juni. Vor 240 Jahren wurde die Kirche geweiht. Aus diesem Anlass werden Besucher nach einer kurzen Andacht um 18 Uhr von den Gästeführern Gisela Gauweiler und Hans-Peter Michel auf eine Zeitreise entführt. Bei einem Einblick in die Kirchengeschichte sind unter anderem zwei Abendmahlskelche zu sehen, die schon in der St.-Wolfgang-Kapelle benutzt wurden. Auch eine Abendmahlskanne von 1785, eine Spende der damaligen Schultheißin, wird gezeigt. Eingebettet ist die Veranstaltung in Orgelmusik auf der historischen Stumm-Orgel. Besucher können im Anschluss bei einem Picknick im Kirchgarten (bei schlechtem Wetter im Gemeindehaus) ihr mitgebrachtes Essen genießen.