Die Initiative will eine längere Bautätigkeit am Mandelring verhindern. Aber es ist erst einmal wichtiger, die Bausubstanz zu untersuchen.

Der große Einsatz für den Erhalt der ehemaligen Haardter Fachklinik ist nur schwer nachvollziehbar. Ob die in den 1950er- und 1990er-Jahren erbauten Häuser das Bild des Ortes prägen, darüber kann man geteilter Meinung sein. Weit hergeholt ist die Verbindung zu Jakob Philipp Siebenpfeiffer. Das alte Wohnhaus gibt es schon lange nicht mehr. Sicherlich werden Abriss und Neubau die Lebensqualität der Anwohner für einige Zeit deutlich beeinträchtigen. Damit müssen aber nicht nur in Haardt Menschen leben, in deren Umgebung gebaut wird. Die alten Diskussionen sollten nicht erneut geführt werden, sie sind schon damals allzu sehr ausgeufert. Stattdessen sollte schnell Klarheit über die Bausubstanz geschaffen und auf der Grundlage ein Kaufpreis festgelegt werden.