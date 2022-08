Ein „Treffpunkt für Haardt im Haus Siebenpfeiffer“ ist Thema der zweiten „Haardter Babbelstunn“ am Donnerstag, 19.30 Uhr, auf dem Dorfplatz an der Schule. Die Babbelstunn, die es vor zehn Jahren schon einmal gegeben hatte, ist in diesem Jahr wiederbelebt worden. Sie dauert wirklich nur eine Stunde. Nach einer kurzen Einleitung, kann jeder seine Meinung sagen, aber kurz. Einige Haardter möchten bereits jetzt einen Treffpunkt in der ehemaligen Fachklinik und nicht warten, bis ein Investor das Anwesen saniert hat. Bei der Stadtverwaltung stößt diese Forderung auf Bedenken, da dazu eine Nutzungsänderung erforderlich wäre. Die am Donnerstag geäußerten Gedanken werden von der Arbeitsgruppe „Dorfentwicklung“ des Stadtdörferprojekts notiert und weiter entwickelt. Nach dem Gedankenaustausch soll es noch ein gemütliches Beisammensein mit Boulespiel auf der neuen Bahn geben.