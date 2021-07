Der Neustadter Ortsteil Haardt und Philipp Jakob Siebenpfeiffer sind eng miteinander verbunden. Kein Wunder also, dass die Haardter Demokratie weiter groß schreiben wollen.

Ein Dorfzentrum im Haus Siebenpfeiffer: Das ist und bleibt Kernanliegen der „Haus Siebenpfeiffer Initiative für eine Bürger*innen-Genossenschaft“, wie sie beim Haardter Demokratiefest am Sonntag auf dem Dorfplatz erneut deutlich machte. Denn: Demokratie sei kein Selbstläufer, sie müsse gelebt werden. Ein solches Dorfzentrum soll laut Sprecherin Ann Catrin Jung sowohl dem Ortsbeirat als auch Vereinen den notwendigen Raum geben.

Als Mitinitiator Philipp Jakob Siebenpfeiffer seinen Aufruf zum Hambacher Fest 1832 verfasste, wohnte er im heute nach ihm benannten Haus am Haardter Mandelring. Das ist für viele auf dem gut gefüllten Dorfplatz nicht neu. Doch Hans-Peter Michel fördert in seinem Vortrag „Selles und Jenes vum Dr. Siebenpfeiffer“ auch neue Facetten zu Tage. Etwa dessen immer wieder verbotenen publizistischen Bemühungen, seine Liebe zum Flötenspiel oder die Umstände seiner Verhaftung auf der Haardt. Damals blockierten die Haardter nach einem Sturmgeläut den Zugang zu Siebenpfeiffers Haus, sodass die Gendarmen erst am nächsten Tag mit Verstärkung zum Zuge kamen.

Auch als Gründer des zentralen Musikvereins der Pfalz trat der Jurist Siebenpfeiffer in Erscheinung – und nicht zuletzt als Liedtexter. Unter anderen Freiheitsliedern spielten Ede Eber-Huber und Heri Wehner als Duo Haardt of Gold auch einen Siebenpfeiffer-Song.

Daran, dass Siebenpfeiffer nach seiner Verurteilung wegen Beamtenbeleidigung und seinem Ausbruch aus dem Frankenthaler Gefängnis zum Flüchtling wurde, der in der Schweiz aufgenommen wurde, erinnerte Matthias Lambrich in seinem unterhaltsamen Vortrag. Darin präsentierte er seine Idee zu einem Pfad der Demokratie vom Haus Siebenpfeiffer zum Hambacher Schloss. „Ein schweißtreibender, verschlungener Pfad als Metapher für den Weg zur Demokratie“, nennt es Lambrich.

Seine Stationen, an denen Informationen per QR-Code abrufbar gemacht werden könnten, sollen Aspekte einer lebendigen Demokratie und den langen Weg dahin symbolisieren. Wie etwa die Pressefreiheit am Verlagsgebäude der RHEINPFALZ, die unabhängige Justiz am historischen Amtsgericht in der Lindenstraße, die Versammlungsfreiheit am Gestapo-Gefängnis in der Konrad-Adenauer-Straße oder die Bildung am Gebäude der Volkshochschule. „Aufklärung muss von jeder Generation neu entdeckt werden“, mahnte Lehrer Lambrich. Noch ist der Pfad nur eine Idee, doch Lambrich arbeitet an einem Konzept, das er dem Stadtrat vorstellen möchte.

Für den musikalischen Ausklang des Haardter Demokratiefests sorgte die „Uffbasse Palzband“ mit Rock „uff pälzisch“.