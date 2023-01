Der Kinderchor „Haardtchor Kids“ des CVJM Neustadt tritt künftig nur noch unter dem Namen „Haardtchor“ auf. Dass die Sängerinnen und Sänger mittlerweile keine Kinder mehr, sondern Jugendliche sind, soll sich so auch im Namen widerspiegeln. Die Gesangsgruppe probt montags um 17.30 Uhr im CVJM Haus in der Fröbelstraße 16. Chorleiter ist David Forger. Jeder zwischen elf und 16 Jahren kann ohne Vorsingen im „Haardtchor“ mitmachen. Interessierte Jugendliche können sich per E-Mail an david.forger@cvjm-neustadt.de oder unter Telefon 0160 97556674 melden. Es werden laut Chorleiter hauptsächlich bekannte deutsche Lieder, aber auch Eigenkompositionen gesungen. „Neben der Stimme werden Aufmerksamkeit, Gehör, Rhythmus, Bewegung, Kreativität und Motorik gefordert“, nennt Forger einige Vorteile des gemeinsamen Singens. Wie das am Ende klingt, kann man am Sonntag, 23. April, um 17 Uhr in der evangelischen Kirche auf der Haardt hören. Dann tritt „Haardtchor“ das erste Mal unter seinem neuen Namen auf. Mehr Infos unter www.cvjm-neustadt.de.