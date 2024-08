Mit der Haardter Woi- und Quetschekuchekerwe geht alljährlich der Reigen der Feste in den Neustadter Ortsteilen zu Ende. Von Freitag, 30. August, bis einschließlich Dienstag, 3. September, kann auf dem „Balkon der Pfalz“ noch einmal kräftig gefeiert werden.

Bei der Eröffnung der Woi- und Quetschekuchekerwe am Freitag, 18.30 Uhr, auf dem Schulhof wird die neue Haardter Weinprinzessin Janice Schmidt gekrönt. Zuvor begrüßen die bisherige Weinprinzessin Clara Beyer, der Haardter Herzog Julien Schmidt und Ortsvorsteherin Silvia Kerbeck die Gäste und in der Kerweredd wird berichtet, was in den vergangenen Monaten in Haardt so passiert ist. Im Anschluss an die Krönung stellt die Haardter Feuerwehr den Kerwebaum auf und der wagenradgroße Spezialquetschekuche wird in viele kleine Stücke geschnitten, so dass möglichst viele Besucher etwas abbekommen.

Der Mandelring wird zur Festmeile, gefeiert werden kann hier und im oberen Teil der Probstgasse in elf Ausschankstellen sowie bei den Schaustellern entlang der Festmeile und auf dem Kerweplatz. Doch haben nicht alle Ausschankstellen an allen Kerwetagen geöffnet.

Straßenmusik am Sonntag

Musik steht im Weingut Weegmüller auf dem Programm. Am Freitag, 19 Uhr, und Sonntag, 15 Uhr, spielen Anplagd und am Samstag, 19 Uhr, Born. Ebenfalls am Samstag, ab 19 Uhr will DJ Misha „mit coolen Beats“ bei den Wein-Brothers im Schulhof vor allem beim jungen Publikum für Stimmung sorgen.

Am Sonntag ist von 14 bis 18 Uhr entlang der Kerwemeile Straßenmusik zu hören. An fünf Stationen spielen Uffbasse Palzbänd, Kevin Sanders, das Duo The Sound of the Buskervilles, The Morties und Moonshine Dew Rock, Pop und Blues.

Quetschekern-Zielspucken am Sonntag

Ein Hof-Flohmarkt ist am Samstag von 14 bis 17.30 Uhr entlang der Kerwemeile. Der Kerwesonntag beginnt um 11 Uhr mit einem ökumenischen Gottesdienst im Park des ehemaligen Weinguts Mattern. Von 14 bis 17 Uhr wird im protestantischen Gemeindehaus Kaffee und Kuchen serviert. Da kann man sich stärken für das beliebte Quetschekern-Zielspucken, das um 15 Uhr an der Pergola beginnt.

Am Montag und Dienstag haben nur noch wenige Ausschankstellen geöffnet. Tradition bei der Woi- und Quetschekerwe ist das Handwerker-Essen am Kerwemontag. Nicht nur Handwerker, sondern auch andere Haardter treffen sich ab 11 Uhr im Ausschank der MGV Chorvereinigung Haardt im Park des ehemaligen Weinguts Mattern. Am Dienstag ist ab 17 Uhr Kerweabschluss im Weingut Mattern mit Musik und dem Haardter Balkontheater.