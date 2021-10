Die Mitglieder des Ortsbeirats haben am Mittwoch entschieden, dass an zwei Stellen in Haardt zukünftig ein eingeschränktes Halteverbot gelten soll. Zum einen in der Eckstraße, im Kurvenbereich zum Haardter Treppenweg. Hier werde immer wieder behindernd geparkt, so Ortsvorsteherin Silvia Kerbeck. Zum anderen soll in der Probstgasse, gegenüber vom Weingut Probsthof, ein sogenanntes mobiles eingeschränktes Halteverbot erlassen werden. Das bedeutet, das Halteverbot gilt nur bei Bedarf, etwa bei Anlieferungen zum Weingut.