In Haardt gibt es öffentliche Toiletten am Kerweplatz, die sind aber normalerweise abgeschlossen und werden nur bei der Kerwe und ähnlichen Veranstaltungen geöffnet. Der Ortsbeirat möchte, dass dies geändert wird.

Der Haardter Ortsbeirat hat einhellig die Öffnung und Instandhaltung der Toiletten am Kerweplatz gefordert. Einen entsprechenden Antrag hatten die Grünen gestellt. Die Nutzer des Spielplatzes, der Tischtennisplatte und des Basketballkorbs auf dem Kerweplatz müssten auch mal auf die Toilette, erläuterte der stellvertretende Ortsvorsteher Philipp Eber-Huber (Grüne) den Antrag. Außerdem werde der nur wenige hundert Meter vom Kerweplatz entfernte Dorfplatz zunehmend zum „Freiluft-Dorfzentrum“. An der Boulebahn werde gespielt, Gruppen würden sich treffen und Radtouristen hier gerne eine Rast einlegen. Die Toiletten seien somit „ein wichtiger Teil der Infrastruktur“ des Dorfes, sagte Eber-Huber.

Er plädierte dafür, dass die Stadt in der Toilettenanlage einige notwendige Arbeiten ausführt – beispielsweise Erneuerung der Silikonfugen, Streichen der Wände sowie eine Grundreinigung. Danach solle die Anlage permanent geöffnet und einmal pro Woche gereinigt werden.

Verwaltung ist skeptisch

Ortsvorsteherin Silvia Kerbeck (CDU) berichtete, dass die Stadtverwaltung diesen Wunsch bereits abgelehnt habe. Als Gründe seien angeführt worden, dass man mit Vandalismus rechnen müsse. Zudem würden Kosten entstehen, da jemand die Toilette morgens auf- und abends zuschließen und regelmäßig geputzt werden müsse. Das ist nach Meinung der Verwaltung zu teuer.

Der Ortsbeirat wiederum hat die Kosten für Renovierung und regelmäßige Reinigung der Toilette inzwischen auf seine Liste an Forderungen für den Haushalt der Stadt aufgenommen. Ob es diese Position jedoch in den Haushalt schafft, ist vollkommen ungewiss. Deshalb solle die Forderung durch einen eigenen Beschluss unterstrichen werden, so Eber-Huber.

Richard Racs (Grüne) sagte, dass es in vielen anderen Orten auch öffentliche Toiletten gebe – und es funktioniere. „Man kann das Leben problematischer machen, als es ist“, ergänzte er. Es sei schade, dass immer zu allem zuerst Bedenken geäußert werden, meinte Eber-Huber.