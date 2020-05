Vielen Pfälzern blutet das Herz ob des Weinfest-freien Sommers. Keine Rieslingschorle kreisen lassen, kein Flanieren durch die Gassen, kein Schunkeln auf Bierbänken. In Haardt hätte am Freitag eigentlich das 67. Weinfest starten sollen, mitsamt Schubkarrenrennen. Als Alternative hat sich die Ortsverwaltung etwas einfallen lassen: das „Woifeschd dehäm“.

Das Glück liegt in einer Kiste, und die kann sich jeder selbst zusammenstellen. Neben edlen Tropfen der Haardter Weingüter Müller-Catoir, Weegmüller, Zeter und Zimmermann stehen auch kulinarische Angebote der Restaurants Haardter Winzer, Quetschekuche-Stubb und Spinne zur Auswahl. Und wie es sich für ein Weinfest gehört, gibt es auch Leckereien vom Süßigkeitenstand Reichling.

Die individuell zusammengestellten Boxen können ab kommenden Freitag bis Donnerstag, 21. Mai, am Süßwarenstand von Michael Reichling im Hof seines Anwesens im Mandelring 186 abgeholt werden, jeweils von 11 bis 18 Uhr. Der Stand sollte eigentlich auf dem Weinfest stehen, das an eben jenen Tagen hätte stattfinden sollen. Wegen Corona muss es ausfallen. „Auf zehn Festen wären wir mit unserem Stand gewesen“, bedauert Reichling, „jetzt bleiben wir im Hof“.

Abhol- oder Bringservice

Innerhalb Haardt, Neustadt und den Ortsteilen werden die Kisten auf Wunsch auch gebracht. Ein Direktverkauf ist möglich, eine Vorbestellung also nicht zwingend notwendig. „Wenn wir bei der Auslieferung gebraucht werden, helfen wir gerne“, sagt Weinherzog Felix und meint damit auch Weinprinzessin Amelie. Die beiden bedauern, dass ihre Amtszeit von Corona überschattet ist und sämtliche Veranstaltungen gestrichen wurden.

Die Idee zum „Woifeschd dehäm“ hatte Ortsvorsteherin Silvia Kerbeck: „Wenn das Weinfest schon ausfallen muss, wollte ich wenigstens ein Trostpflaster bieten. In einer Schnellaktion habe ich alle Weingüter und Gastronomen in Haardt angerufen. Alle fanden die Idee gut. Jeder Paketkauf unterstützt ja auch die Anbieter.“ Die Haardter sollten sich also mit Paketen eindecken, zu Hause Weinfestmusik aufdrehen und sich den Inhalt schmecken lassen.

