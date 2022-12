In das evangelische Gemeindezentrum lädt die Ortsverwaltung Haardt für Sonntag, 8. Januar, 11 Uhr, zum Neujahrsempfang ein. Das hat der Ortsbeirat am Mittwoch beschlossen. Damit entschied er sich gegen einen Empfang im Freien, genau gesagt auf dem Dorfplatz. Damit sollte ursprünglich jenen die Angst genommen werden, die wegen Corona keine Innenräume aufsuchen wollen. „Wer nach wie vor Angst vor dem Virus hat, bleibt ohnehin daheim“, so Jan Klohr (CDU) und Rudi Blumenröder (SPD). Zudem war sich der Ortsbeirat sicher, dass bei schlechtem Wetter kaum jemand auf den Dorfplatz kommen würde.