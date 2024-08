Die Haardter feiern bis Dienstag ihre Quetschekuchekerwe. Seit der Eröffnung am Freitagabend kann das Weindorf zudem mit einer echten Besonderheit glänzen.

Janice Schmidt wurde bei der Kerweeröffnung zur neuen Haardter Weinprinzessin gekrönt. Sie folgt auf Clara Beyer, die das Amt zwei Jahre lang innehatte. Die Krönung verfolgte der Haardter Herzog Julien Schmidt ganz besonders aufmerksam. Er ist nämlich der Bruder von Janice. „Geschwister als Weinhoheiten eines Ortes sind schon sehr selten und eine Besonderheit. Darauf sind wir stolz“, meinte Haardts Ortsvorsteherin Silvia Kerbeck im Gespräch mit der RHEINPFALZ und ergänzte augenzwinkernd zur Königinnendebatte des Sommers: „Und beide tragen eine Krone.“ Über die besondere Konstellation können sich die Haardter noch bis zum Frühjahr 2025 freuen, dann endet die Amtszeit von Julien.

Ein besonderer Kuchen

Kerbeck dankte allen Helfern rund um die Kerwe und würdigte das Engagement der neun Ausschankstellen. Bis Dienstag könnten sich alle auf ein vielseitiges Programm freuen. Besonders gespannt ist Kerbeck auf den ersten Hofflohmarkt entlang der Kerwemeile am Samstag ab 14 Uhr. Stolz sei sie auch auf die Straßenmusik mit fünf Gruppen im Mandelring am Sonntag ab 14 Uhr. Besonders lustig werde sicher wieder das Quetschekern-Zielspucken am Sonntag ab 15 Uhr an der Pergola. „Jeder Treffer gewinnt“, verspricht Kerbeck.

Dass die Gäste der Kerweeröffnung den Riesenquetschekuche genießen konnten, war laut Kerbeck vor allem auch ein Verdienst der stellvertretenden Ortsvorsteherin Carina Helfferich. „Es ist gar nicht mehr so einfach, eine Bäckerei zu finden, die so große Kuchen backt“, sagt Kerbeck. In Neustadt habe man niemanden gefunden. Aber in Haßloch habe Helfferich „mit ihrem Charme“ die Bäckerei Roth begeistern können, für die Haardter Kerwe zu backen.