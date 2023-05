Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Am Übergang des Aspenwegs in den Lettenweg und am unteren Ende des Aspenwegs hat die Stadtverwaltung Schranken aufgestellt. Das hat im Haardter Ortsbeirat für Diskussionen gesorgt.

Zwei Schranken seien nicht ausreichend, um Autofahrer davon abzuhalten, durch die Wirtschaftswege zu fahren, bemängelte Rudi Blumenröder (SPD). Notwendig wäre zumindest eine weitere Schranke